Castro usa apreensão de armas para defender ação da polícia que deixou 25 mortos na Vila Cruzeiro

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL),defendeu nesta segunda-feira (30) a operação policial deflagrada na semana passada e que deixou 25 pessoas mortas na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense. A chacina foi a terceira mais letal da história recente da região metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com levantamento do Geni-UFF (Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense).

De acordo com o site O Antagonista, Castro - que é candidato à reeleição - afirmou que o seu governo “não celebra mortes”, mas disse que é preciso saber “diferenciar morador honesto, morador trabalhador, desses que às 4h30 da manhã andam em ‘bonde’ fortemente armados, com metralhadoras e granadas”.

“Somente as armas apreendidas já demonstram a necessidade que se tinha de fazer aquela operação. Uma operação que visava prender os líderes da facção criminosa mais perigosa do Rio de Janeiro”, justificou. Segundo a Polícia Militar, a operação na Vila Cruzeiro resultou na apreensão de 13 fuzis, 12 granadas e 4 pistolas.

