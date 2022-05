Ceciliano reafirma que se PSB insistir com Molon, o PT estará fora da aliança com Freixo (vídeos)

Pelo entendimento, o PSB lançaria Marcelo Freixo ao Governo do Estado e o PT indicaria o candidato ao Senado edit

Agenda do Poder - Entrevistado no Jogo do Poder deste domingo, o pré-candidato ao Senado pelo PT, deputado André Ceciliano, disse ter convicção de que ex-presidente Lula estará presente em sua campanha, participando de modo ativo das principais agendas. Revelou ter recebido ligação do líder petista reiterando o compromisso de vir ao Rio quantas vezes forem necessárias para emprestar musculatura à sua postulação.

– Lula disse que teríamos problemas com o PSB por causa da candidatura do Molon. E eu perguntei: presidente o senhor vai apoiar quem? Lula veio pra mim com força, falou até uma palavrão – afirmou o deputado, aludindo à indignação de Lula diante da dúvida sobre seu apoio.

Ceciliano disse ainda que, se o PSB efetivamente lançar Alessandro Molon, estará rompido o acordo firmado com o PT, com o aval das Executivas Nacionais das legendas. Pelo entendimento, o PSB lançaria Marcelo Freixo ao Governo do Estado e o PT indicaria o candidato ao Senado.

– Se o acordo for rompido, o PT não participará de uma aliança formal com o Freixo. Isto está muito claro – afirmou.

Durante o programa, Ceciliano comentou também sua relação cordial com o governador Cláudio Castro; discorreu sobre o caráter institucional de sua função na presidência da Alerj; da importância da pacificação do Rio para a retomada econômica do estado e ressalvou:

– Temos uma relação cordial sim, mas sem abrir mão de nossos princípios. O PT é meu único partido. Nunca hesitei, nunca me vi em outro partido, nem nos momentos mais difíceis pensei em deixar o PT – afirmou.

Com participação da jornalista Aline Macedo, de O Dia, o Jogo do Poder começa às 22h30, domingo, na Rede CNT de Televisão

Confira os vídeos com trechos da entrevista:

