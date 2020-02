Cedae interrompe funcionamento da Estação de Tratamento do Guandu após encontrar detergente na água

247 - A Cedae comunicou que identificou, por meio de análise laboratorial, a presença de detergentes na água bruta que chega à Estação de Tratamento de Água Guandu. Para garantir a segurança hídrica, a diretoria resolveu parar o processo de produção na Estação.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "de acordo com a empresa, o material foi arrastado pelas fortes chuvas da noite do último domingo, e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio (Agenersa) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) já foram acionados para iniciarem os respectivos procedimentos."

A matéria ainda informa que "em nota, o Instituto estadual do Ambiente (Inea) informou que técnicos do órgão farão, na manhã desta terça-feira, a coleta de amostras de água no Rio Poços, ao lado do distrito industrial de Queimados, e na entrada da captação e água bruta da ETA Guandu para análise. Os resultados devem ficar prontos em 24 horas."