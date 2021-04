Centésima criança baleada no Rio, Kaio Guilherme, de 8 anos, segue internado em estado grave

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, 100 crianças foram baleadas na Região Metropolitana entre 2016 e 2021. Bangu foi o bairro com mais crianças atingidas edit

Portal Forum - O menino Kaio Guilherme, de 8 anos, atingido por uma bala perdida na cabeça na última sexta-feira (17), em Bangu, Zona Oeste do Rio, permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Segundo levantamento da plataforma Fogo Cruzado, ele foi a 100ª criança baleada no Rio nos últimos cinco anos.

Uma tia do menino afirmou à GloboNews que o garoto teve morte encefálica decretada na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com o jornal Extra, o garoto estava com a mãe, a professora Thais Silva, de 29 anos, em uma festa infantil quando caiu no chão com a cabeça sangrando. O evento acontecia em espaço aberto, com cerca de 30 crianças e outros três adultos.

A mãe afirmou ao jornal que não havia confronto na região. Um vizinho, que é socorrista, ajudou a levar Kaio às pressas para o hospital.

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, 100 crianças foram baleadas na Região Metropolitana entre 2016 e 2021. Bangu foi o bairro com mais crianças atingidas, com 5 baleados. Vila Aliança empata com o Morro do Juramento, com 3 em cada.

Das 100 vítimas com idade inferior a 12 anos, 29 não resistiram. Do total de vítimas, 39 foram baleadas em ações onde havia a presença de agentes de segurança – destas, 10 morreram.





