Centrais sindicais criticam PCO após agressões em manifestação

247 - Centrais sindicais divulgaram nesta quarta-feira (7) uma nota criticando militantes do Partido da Causa Operária (PCO) e repudiaram as agressões contra militantes do PSDB e outros manifestantes no último sábado (3), durante um dos protestos contra Jair Bolsonaro em São Paulo. O teor do documento foi publicado pela coluna Painel.

"Infelizmente, assistimos no último sábado (3) casos de pura intolerância e autoritarismo por parte de militantes do Partido da Causa Operária (PCO)", diz a nota assinada pelos presidentes de Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST, CGTB e Pública Central do Servidor. A CUT não assinou o documento.

"Diversas organizações foram agredidas com palavras e até mesmo fisicamente em uma grotesca demonstração de selvageria por parte dos black blocs (que para nós são infiltrados) e de falta de discernimento sobre o que é a democracia. Repudiamos todo tipo de violência e não aceitamos as agressões ocorridas no último sábado", continua o texto.

De acordo com a nota, não interessa "que tais manifestações sejam atribuídas apenas a um segmento da sociedade". "Que sejam manifestações de um país, de uma nação! E para chegarmos a esse patamar precisamos ter a decência, a humildade e a inteligência de superar eventuais diferenças", diz.

