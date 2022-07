Centrão gostou do ambiente dos banqueiros, diz Rogério Correia

Apoie o 247

247- A ideia de que o chamado Centrão no Congresso vai aderir ao futuro presidente eleito, seja ele quem for, é enganosa. A avaliação é do deputado federal Rogério Correia (PT-MG). Em entrevista ao Bom Dia 247, ele afirma que parte relevante do Centrão, principalmente seus parlamentares mais relevantes na mídia, já aderiu à concepção liberal na economia.

"O Centrão gostou do ambiente dos banqueiros", disse Rogério Correia. "Eles foram convencidos de que, além do 'toma-lá, dá-cá' nas emendas parlamentares, é preciso também privatizar." A ideia do Centrão é, dessa forma, privatizar ao máximo os recursos do orçamento, retirando todos aqueles que são vinculados, ou seja, com destinação já especificada. Isso abre mais espaço para o dinheiro "livre" e por isso destinado ao fisiologismo.

Por isso mesmo o deputado do PT mineiro não acredita na ideia, bastante difundida, de que o Centrão vai aderir facilmente ao próximo presidente da República, seja ele quem for, a partir de 2023. "Eles não virão para o nosso lado se Lula vencer, pelo menos não automaticamente", disse Rogério Correia à TV 247. "Temos que vencer também o Centrão nas eleições parlamentares, até porque o preço de uma eventual adesão desses deputados seria muito alto."

Rogério Correia afirmou ainda estar muito confiante na vitória do ex-presidente Lula em outubro. "Lula é conhecido por ter acabado com a fome, enquanto Bolsonaro é aquele que voltou com a fome." Por isso o povo não vota no Lula porque ele é antibolsonarista, mas porque conhece o Lula e gostou do que viu, avalia o petista, destacando a dificuldade, por essa razão, de a direita conseguir a viabilidade eleitoral de um candidato da chamada "terceira via".

