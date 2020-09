Cerca de 145 mil veículos já desceram para a Baixada Santista no feriadão

145 mil veículos, em média, já desceram a serra em direção à Baixada Santista para o feriado do dia 7 de Setembro. De acordo com a Ecovias, o movimento provocado pelo feriadão foi o maior nas rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes desde março, início pandemia edit

247 - O fim de semana somado ao feriado do dia 7 de Setembro levou mais de 140 mil veículos a descerem a serra rumo ao litoral de São Paulo. Para dar conta da alta demanda, a Ecovias implantou a operação descida 7x3 - na qual a descida é feita pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, enquanto a subida é realizada pela pista norte da Imigrantes.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o excesso de veículos provocou lentidão nas rodovias que levam ao litoral. Os congestionamentos começaram na tarde de sexta-feira e foram agravados por um acidente na altura do km 35 da Anchieta, em direção à Baixada Santista. O tráfego chegou a ser interrompido por volta das 16h para as operações de resgate, o que provocou filas entre o km 31 e o km 35.”

A matéria ainda informa que “as rodovias continuaram congestionadas até a manhã deste sábado, com o motorista tendo de reduzir a velocidade já na chegada ao litoral. A Ecovias informa que as condições do Sistema Anchieta Imigrantes foram normalizadas por volta das 11h. Às 15h30, a operação descida foi encerrada.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.