'Certeza de eles não estarem mais entre nós', afirma sogra de Dom Phillips em protesto no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - Sogra de Dom Phillips, Maria Lúcia Sampaio relatou a angústia de não saber onde está o jornalista inglês, que desapareceu no último domingo (5) junto com o indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira na Amazônia. Cerca de 60 pessoas fizeram neste domingo (12) um protesto, com a camiseta dos desaparecidos no município do Rio.

"Desespero total quando a gente soube e uma esperança de que eles estariam perdidos na floresta. Hoje uma certeza de eles não estarem mais entre nós", disse Maria Lúcia. Os relatos dos entrevistados foram publicados pelo jornal O Globo.

Cunhado do jornalista, Marcos Faria Sampaio afirmou à GloboNews que é "um sentimento muito ruim, de muita tristeza e muita incerteza". "A gente dorme imaginando o que pode ter acontecido e acorda sem informação nenhuma. É muito angustiante. Pra gente tem sido assim. Para a gente e para a família do Bruno. A maior parte das informações que recebemos é pela imprensa", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele sempre falava: 'Meu Deus é a natureza'. É um apaixonado e louco pelo Brasil. Os projetos dele eram sempre voltados para povos brasileiros. Agora ele estava em Salvador e dava aulas gratuitas de inglês. É muito triste tudo que está acontecendo para a gente", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prisões

A polícia deteve ao menos três suspeitos. Um deles foi Amarildo da Costa de Oliveira. Uma perícia identificou vestígios de sangue na lancha usada por ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PF também informou, nessa sexta, ter encontrado "material orgânico aparentemente humano" no Rio Itacoaí, próximo ao porto de Atalaia do Norte (AM).

A corporação investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico por meio da venda de peixes e animais que pode estar relacionado ao desaparecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE