Cervejaria em SP tira de site rótulo com ilustração de escrava após acusação de racismo

A Cafuza, rótulo da cervejaria paulistana Dogma, retirou do ar uma ilustração com uma mulher negra de cabelos crespos

247 - A Cafuza, rótulo da cervejaria paulistana Dogma, retirou do ar uma ilustração com uma mulher negra de cabelos crespos. A cerveja chega a custar R$ 35 em lojas terceirizadas e está indisponível em todas elas. Cafuzo é um termo referente à miscigenação entre índios e negros africanos ou seus descendentes no Brasil.

Em sem perfil nas redes sociais, a artista brasileira Marina Amaral denunciou o caso. "Vocês se lembram dessa foto tirada pelo Alberto Henschel que eu restaurei e colorizei? Pois é, alguém achou que seria uma boa ideia transformar o rosto dessa mulher escravizada, violentada, explorada e subjugada em imagem ilustrativa de lata de cerveja", escreveu Amaral.

Vocês se lembram dessa foto tirada pelo Alberto Henschel que eu restaurei e colorizei?



Pois é, alguém achou que seria uma boa ideia transformar o rosto dessa mulher escravizada, violentada, explorada e subjugada em imagem ilustrativa de lata de cerveja. pic.twitter.com/3cdGMFb4eY June 26, 2020

A cervejaria artesanal paulistana foi fundada em 2015 e chegou a ser eleita a melhor cervejaria brasileira de 2015, 2017 e 2018 pelo RateBeer, site de avaliação especializado na bebida.

Na semana passada, a Bombril foi alvo de críticas pela esponja de aço Krespinha, produto que faz parte da marca há 70 anos. A hashtag #BombrilRacista foi o assunto mais comentado no Twitter. No mesmo dia, a empresa retirou a esponja do portfólio da marca.

