Chapa Boulos/Erundina é oficializada em convenção eleitoral do Psol

O Psol tornou oficial neste sábado (5), a candidatura da chapa Guilherme Boulos/Luiza Erundina à Prefeitura de São Paulo. O líder dos sem-teto desponta na esquerda como força de combate ao bolsonarismo. Na convenção foram feitos discursos de oposição frontal a Jair Bolsonaro e aos governos de João Doria e Bruno Covas, do PSDB

247 - Pelo Twitter, Guilherme Boulos comentou a oficialização de sua candidatura a prefeito de São Paulo. "Ontem foi oficializada a nossa chapa com Luiza Erundina para a Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Foi a primeira convenção da história na periferia da cidade. Mais que um símbolo, expressa nosso compromisso de levar a periferia para o centro", escreveu.

Boulos se referiu também às dificuldades que vai enfrentar na campanha. "Sei que não vai ser fácil. Vamos enfrentar máquinas, máfias, fake news e muita grana do lado de lá. Mas temos uma coisa eles não têm: gente engajada, com ideais e sonhos, disposta a lutar pra virar o jogo na maior cidade do Brasil.

COMEÇOU A CAMINHADA! Ontem foi oficializada a nossa chapa com Luiza Erundina para a Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Foi a primeira convenção da história na periferia da cidade. Mais que um símbolo, expressa nosso compromisso de levar a periferia para o centro. (1/3) pic.twitter.com/IerF9JH7kq — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 6, 2020

Na convenção, o presidente nacional do partido, Juliano Medeiros, defendeu que a campanha em São Paulo tente resgatar parte do eleitorado pobre que votou em Jair Bolsonaro, informa o UOL. "A última grande decepção atende pelo nome Jair Bolsonaro. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Nós temos que resgatar esse pessoal", disse o dirigente.

A convenção que homologou as candidaturas de Boulos e Erundina foi realizada em um campo de futebol na comunidade do Morro da Lua, em Campo Belo, na Zona Sul paulistana.

Em rápida entrevista coletiva, Boulos disse que as pesquisas já o colocam como o candidato mais bem colocado no campo da esquerda.

