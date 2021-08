Chapa de Alckmin está quase fechada para as eleições de 2022

Os candidatos a senador na chapa do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin serão um do MDB e outro do PSB. O ex-tucano vai se filiar ao PSD, de Gilberto Kassab, para disputar o governo paulista edit

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin está com a chapa praticamente formada para as eleições de 2022. O ex-chefe do executivo paulista se filiará ao PSD, de Gilberto Kassab. De acordo com o Blog do Noblat, os candidatos a senador na chapa de Alckmin serão o ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo Paulo Skaf (MDB) e o ex-vice-governador Márcio França (PSB).

A filiação de Alckmin ao PSD acontecerá antes das prévias marcadas para novembro que escolherá o candidato do PSDB a presidente da República, possivelmente o atual governador de São Paulo, João Doria.

