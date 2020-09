Chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro fez mais de 1 mil saques que totalizam R$ 727 mil

A quebra de sigilo do chefe de gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grillo, mostra que ele efetuou 1.183 saques no total de R$ 727 mil. Braga Grillo também recebeu R$ 196 mil depositados em dinheiro vivo na sua conta edit

247 - A quebra de sigilo do chefe de gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o coronel-aviador Miguel Ângelo Braga Grillo, mostra que ele efetuou 1.183 saques, num total de R$ 727 mil enquanto estava lotado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) onde o parlamentar cumpria mandato antes de ser eleito para o Senado. A informação é do portal O Antagonista.

Braga Grillo também recebeu R$ 196 mil depositados em dinheiro vivo na sua conta, referentes aos anos de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

As movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro são alvo de investigação do Ministério Público do Rio (MP-RJ), no inquérito que apura um esquema de "rachadinha" na Alerj.

O esquema tinha como "pivô" Fabrício Queiroz. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, ele foi preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP), onde estava escondido em um imóvel que pertence a Frederick Wassef, então advogado de Flávio - depois ele deixou a defesa do parlamentar.

De acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017, apontaram cálculos do órgão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.