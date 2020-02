Chefe de milícia digital bolsonarista foi o denunciante da Facada Fest

Edson Salomão, chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) é um dos promotores da manifestação pelo fechamento do Congresso de 15 de março edit

247 - A denúncia que originou a perseguição de Sergio Moro contra o evento punk Fest Facada foi feita por Edson Salomão, presidente do Instituto Conservador e um dos organizadores dos protestos do dia 15 de março prlo fechamento do Congresso Nacional. O festival critica Jair Bolsonaro. Ele é chefe de gabinete do do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (PSL-SP).

O deputado Garcia é da tropa de choque bolsonarista e um dos mais próximos de Eduardo Bolsonaro, informa Mônica Bérgamo.

Edson Salomão é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por espalhar fake news e foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa.