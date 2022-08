Chefe do Setor de Identificação da Polícia Civil é fuzilado em Santos

Apoie o 247

247 - O corpo encontrado em Santos (SP) com ao menos 30 tiros e uma corda entre as mãos e as pernas era de Marcelo Gonçalves Cassola, chefe do Setor de Identificação do Palácio da Polícia Civil. A informação foi repassada pela própria corporação. Um homem foi preso portando o cartão de crédito da vítima na mesma cidade onde ocorreu o crime. A reportagem é do portal Metrópoels.

O agente, que comandava os papiloscopistas, foi achado morto por policiais militares na segunda-feira (22), por volta das 21h30. Os PMs faziam ronda na Avenida Francisco Ferreira Canto, no bairro da Caneleira, quando encontraram o cadáver e as cápsulas das balas deflagradas. Marcelo foi alvejado por uma arma calibre 9 milímetros e um fuzil.

Desde julho, foram registradas pelo menos 13 execuções na Baixada Santista, em cidades como Santos, Guarujá, Cubatão e Peruíbe. Na maioria delas, as vítimas estavam com mãos e pés amarrados.

