Chega a São Paulo o sexto lote da CoronaVac, com 1,6 milhão de doses

247 - O Instituto Butantan recebeu nesta quarta-feira (30) o sexto lote de vacinas CoronaVac, produzida em parceria com o laboratório chinês SinoVac, contendo desta vez 1,6 milhão de doses. Na última segunda-feira (28) , o Butantan havia recebido outras 500 mil doses.

“Acabamos de receber um novo lote da vacina do Butantan contra o coronavírus. Temos agora 10 milhões e 800 mil doses da vacina em solo brasileiro. São Paulo trabalha com planejamento e senso de urgência para salvar vidas”, publicou o governador de São Paulo, João Doria (PSD), no Twitter, nesta manhã.

O lote chegou pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Doria também aproveitou sua mensagem para cobrar a aprovação da vacina pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

