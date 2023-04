"Chega de desrespeitar o Rio", diz Eduardo Paes, ao defender mais voos no Galeão

Apoie o 247

247 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um post em que cobrou mais voos no Galeão e ressaltou a importância do aeroporto internacional da cidade. "Um recado aos cariocas: o galeão é o melhor aeroporto do Brasil e se comparado com os outros pelo país fica muito perto e com acesso fácil a região turística e de negócios da cidade. Já viram a pedreira que é chegar em Guarulhos ou Confins?", questionou Paes, usando suas redes sociais.

"Também acho o Santos Dumont um charme e de fácil acesso. Só tem um problema: não é um aeroporto internacional. E uma cidade como a nossa não pode prescindir de um aeroporto internacional com várias conexões internacionais. Já fizeram um monte de maldades contra o Rio. Não podemos permitir mais essa. Essa é uma disputa crucial para o Rio. Entendam por favor do que estamos tratando e vamos nos unir nessa questão", prosseguiu.

"Deixemos o complexo de vira-latas para depois. Isso tudo sem falar nos riscos dessa quantidade absurda de voos no Santos Dumont. Não importa seu partido! Não importa se você gosta ou não desse prefeito aqui. Estão mais uma vez nos atacando e temos que nos unir para impedir isso. Chega de desrespeitar o Rio!", finalizou.

