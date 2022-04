“Cheio de preto”: mulher é presa por injúria racial em shopping de São Paulo

Analista de RH brincava com filha de amigo no playground, quando foi vítima de comentário racista de uma frequentadora, que foi presa edit

Metrópoles - Uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial no estacionamento do shopping Parque das Bandeiras, em São Paulo, no último sábado (9/4).

A vítima, a analista de RH Aline Cristina Nascimento de Paula, de 28 anos, brincava no playground com a filha de um amigo, quando ouviu o comentário racista da suspeita.

“Vamos embora daqui, está cheio de preto”, teria dito a mulher.

Aline disse em entrevista para a TV Globo que discutiu com a mulher e disse que aquilo era racismo. “Eu falei: ‘O que a senhora está falando?’. E ela: ‘É isso mesmo! Tá cheio de preto, e preto não gosta da gente’”, descreve a analista de RH sobre as palavras da outra.

