Chico Alencar: inoperante, Regina Duarte foi usada como fantoche

247 - O ex-deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) afirmou que a atriz Regina Duarte teve a sua "biografia destruída por nada". O parlamentar fez a postagem no Twitter após Jair Bolsonaro anunciar a demissão da artista.

"Regina Duarte sai da Secretaria de Cultura do mesmo jeito que entrou. Inexpressiva. Pior: inoperante, usada como fantoche. Que legado deixou? Nenhum. Para não perder a boquinha no governo neofascista aceitou a Cinemateca de SP como esmola. Biografia destruída por nada", escreveu o parlamentar no Twitter.

