Chico Alencar: lamentável perda de David Miranda instiga PSOL a continuar em sua tarefa

247 - O vereador Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou a saída do deputado federal David Miranda do partido. Miranda anunciou, em uma carta, os motivos de sua saída e anunciou que se filiará ao PDT e apoiará - assim como seu marido, o jornalista Glenn Greenwald - Ciro Gomes para a presidência.

“O PSOL é uma construção coletiva, necessária. Um partido ainda pequeno, mas com vocação de grandeza. A lamentável perda do David - desconheço debate sobre as razões de sua saída - nos instiga a prosseguirmos nessa tarefa, com o horizonte utópico do Socialismo e da Liberdade”, escreveu Alencar no Twitter.

A mensagem faz referência às críticas de David Miranda ao PSOL. Na carta, o deputado federal diz que o partido não deve se submeter “obedientemente ao PT”, uma vez que nasceu de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores. “Não é hora de se submeter obedientemente ao PT e aceitar covardemente que um retorno ao passado é o melhor que podemos fazer pelo Brasil neste momento”, diz ele ( leia aqui a íntegra ).

