Chico Buarque e Carol Proner serão anfitriões de encontro em defesa da candidatura de André Ceciliano

Apoie o 247

ICL

247 - “Acontece nesta quinta-feira à noite (4), na residência do casal Chico Buarque e Carol Proner, um encontro em defesa da candidatura do petista André Ceciliano ao Senado Federal”, informa o jornalista Ancelo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

>>> Em áudio, Benedita da Silva critica PSB por não cumprir acordo no Rio: “estou muito indignada”

O jornalista acrescenta que o encontro “vai reunir em sua maioria juristas e figurões da advocacia. A intenção é fazer frente a uma parcela da esquerda que articula contra a candidatura de Ceciliano”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Ancelmo, “quem organiza o encontro é Ricardo Lodi, ex-reitor da Uerj e advogado de Dilma Rousseff no seu processo de impeachment”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.