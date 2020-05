China bloqueia envio de respiradores comprados pelo governo de SP

247 - A China bloqueou o envio de 500 de 3.000 respiradores comprados pelo governo de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB). Os aparelhos deviam ter chegado ao Brasil no sábado (2), mas ficaram retidos no aeroporto de Pequim porque o governo do país asiático limitou em 150 o número de cada tipo de mercadoria que podem ser enviadas em aviões de exportação.

De acordo com a China, o objetivo é permitir que outros itens hospitalares cheguem mais rapidamente em diferentes países.

A decisão afeta a ampliação do número de leitos para pacientes diagnosticados com coronavírus em São Paulo. As UTIs públicas do estado estão com quase 70% de ocupação.

O estado tem pelo menos 39.928 confirmações e 3.206 mortes provocadas pela covid-19, segundo informações do site disponibilizado pelo governo federal para atualizações sobre a doença.

