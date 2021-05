China vai enviar apenas um terço dos insumos esperados pelo Butantan neste mês

O governo da China avisou ao Instituto Butantan (SP) que enviará no próximo dia 26 apenas 3.000 litros de insumos para a CoronaVac. O laboratório esperava receber 10 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) edit

247 - O governo da China avisou nessa terça-feira (18) ao Instituto Butantan que enviará no próximo dia 26 apenas 3.000 litros de insumos para a CoronaVac, o suficiente para produzir 5 milhões de doses da vacina. O laboratório esperava receber 10 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), o que permitiria para produzir 18 milhões de aplicações. O Ministério da Saúde foi notificado.

De acordo com o portal Uol, a chegada de menos insumos deve desacelerar mais ainda a campanha de vacinação no Brasil nos meses de maio e junho. A CoronaVac é o imunizante contra a Covid-19 mais utilizada no país.

O número de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose no Brasil chegou na segunda-feira (17) a 39.263.416, o que representou 18,54% da população total.

