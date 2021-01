Chuva causa alagamentos e estragos em Belo Horizonte e região metropolitana

No bairro Belvedere, área nobre da cidade de Belo Horizonte, carros foram arrastados e parte do asfalto foi arrancado pela força da água edit

247 - Um temporal que atingiu Belo Horizonte nesta quarta-feira (6) deixou pessoas ilhadas na região Centro-Sul da capital mineira. No bairro Belvedere, área nobre da cidade, carros foram arrastados e parte do asfalto foi arrancado pela força da água.

No São Bento, também na Região Centro-Sul, um carro foi arrastado na Avenida Cônsul Antônio Carlos. A motorista foi resgatada por um policial militar.

No bairro Cidade Jardim, a prefeitura bloqueou a Avenida Prudente de Moraes por conta do risco de transbordamento do Córrego Leitão.

Também houve alagamentos nas regiões Oeste, Noroeste e Venda Nova, além de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No município de Contagem, uma árvore caiu no Bairro Novo Riacho. Ela atingiu a fiação, um carro e uma estrutura de zinco de um prédio residencial. Ninguém ficou ferido.

