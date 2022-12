Chuva deixa 9 cidades sob alto risco de deslizamento no ES

Apoie o 247

247 - A Defesa Civil do Espírito Santo informou que nove cidades no estado apresentam alto risco de deslizamento de encostas por causa das fortes chuvas. O número de capixabas desabrigados aumentou de 813 para 889 entre domingo (4) e esta segunda (5). Desabrigados são moradores que precisam de abrigo do poder público.

A quantidade de pessoas desalojadas caiu de 3.238 para 3.075, queda de 163. São vítimas das chuvas que precisam deixar suas casas, mas têm onde morar, como casas de parentes e amigos.

Duas estradas federais que cortam o estado estão interdições totais. Uma delas é BR-101, paralisada nas cidades de Linhares e de Aracruz. A outra rodovia federal com trânsito interrompido é a BR-259, em Colatina, por erosão.

A cidade com mais desabrigados em Espírito Santo até o momento é Viana, total de 328.

