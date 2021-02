Chuvas deixam 2 mortos e 4 desaparecidos em Santa Maria de Itabira (MG)

247 - Duas pessoas morreram e quatro pessoas seguem desaparecidas após uma chuva em Santa Maria de Itabira, Minas Gerais. A cidade fica a pouco mais de 130 km da capital, Belo Horizonte.

Um homem de 39 anos morreu soterrado após deslizamento de terra no bairro Poção. Já na zona rural, uma mulher de 42 anos também foi vítima de soterramento, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Leia mais na reportagem da Agência Brasil, publicada antes da confirmação das mortes:

Chuvas provocam alagamentos e deslizamentos em cidade mineira

Por Andreia Verdélio - As fortes chuvas que ocorreram neste fim de semana em Santa Maria de Itabira, a cerca de 130 quilômetros de Belo Horizonte (MG), provocaram alagamentos e desmoronamentos na cidade. Várias casas estão debaixo d’água devido ao transbordamento do Rio Girau e moradores foram soterrados após o deslizamento de um barranco. Estradas e vias no município estão interditadas.

Em mensagem nas redes sociais, o governador do estado, Romeu Zema, informou que o governo enviou helicópteros para ajudar nos trabalhos de resgate e um caminhão com ajuda humanitária (colchões e kits de higiene). “Nossa solidariedade a todos que vêm sofrendo com as chuvas em Minas. O estado dará suporte a todas prefeituras e população que necessitem de ajuda”, escreveu.

A prefeitura de Itabira, cidade vizinha, também colocou as escolas à disposição para abrigar e fornecer alimentação aos moradores e deverá enviar caminhões-pipa para ajudar no abastecimento à população. As autoridades também estão se mobilizando para recolher donativos.

Desde o carnaval, a situação vem sendo monitorada pela Defesa Civil de Santa Maria de Itabira e a previsão já era de chuvas mais intensas para o fim de semana.

Para os próximos dias, são esperadas pancadas de chuvas e chuvas isoladas, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alerta de perigo para várias regiões de Minas Gerais.

