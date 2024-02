Chuvas e trovoadas aguardam os bolsonaristas no ato da Avenida Paulista neste domingo

Previsão do tempo é ruim para ao apoiadores do ex-presidente edit

247 – A militância bolsonarista que se organiza para o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no próximo domingo (25/2) pode enfrentar condições climáticas desfavoráveis, segundo a previsão do tempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para a capital paulista durante todo o dia. A temperatura máxima deve ser de 28ºC, enquanto a mínima não deve cair abaixo de 21ºC, de acordo com reportagem do Metrópoles.

A manifestação foi convocada por Bolsonaro após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma possível trama para deflagrar um golpe de estado. Segundo a PF, o ex-presidente teria discutido a possibilidade com aliados.

A expectativa é que Bolsonaro utilize a multidão como plataforma para se defender das acusações. Ele, no entanto, pediu que sua militância evite ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com receio de escalar a tensão com a Corte.

