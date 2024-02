Chuvas e ventos fortes causam transtornos no Rio

Apoie o 247

247 - Uma das linhas do BRT teve a circulação interrompida e sirenes de alerta foram ativadas no Complexo da Penha, área mais afetada, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro. A capital registrou chuva forte e ventos de mais de 50 quilômetros por hora (Km/h) neste domingo (4). A cidade entrou no terceiro nível de alerta, em uma escala de cinco. Os relatos foram publicados no portal Uol.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é alto o risco hidrológico no Rio, na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana. Há possibilidade de inundações e alagamentos na capital, em São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo.

No município do Rio, duas linhas do corredor BRT Transcarioca tiveram a circulação interrompida. As estações Vila Kosmos, Olaria, Santa Luzia e Vila do Carmo ficaram temporariamente fechadas devido aos alagamentos na região.

O sistema de alerta de cheias do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) decretou alerta máximo em Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por conta da elevação do nível do Rio Botas.

