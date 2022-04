Chuvas em Angra dos Reis: número de mortos sobe para 11

Bombeiros encontraram última vítima de deslizamento de terra no bairro Monsuaba, na noite desta segunda edit

Metrópoles - Subiu para 11 o número de mortos em um deslizamento de terra ocorrido no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis (RJ), após chuvas. Na noite desta segunda-feira (4/4), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma mulher.

Duas filhas desta mulher morreram no mesmo local e uma terceira está internada. A mãe era a última pessoa considerada desaparecida na área do deslizamento. As buscas serão encerradas nesse espaço.

