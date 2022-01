Chuvas em MG deixam seis mortos, 3.224 desabrigados e 13.439 desalojados

Apoie o 247

247 - Desde o início do período de chuva, em 1º de outubro de 2021 até esta sexta-feira (8), as chuvas que atingem o estado de Minas Gerais já deixou seis mortos e 3.224 desabrigados e 13.439 desalojados de acordo com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Comdec).

As chuvas causaram desde um deslizamento de um pedaço de um cânion em Capitólio, que atingiu embarcações deixando uma pessoa morta e 15 feridos, até o transbordamento de um dique em Nova Lima, que interditou a BR-040 e assustou os moradores com o soar das sirenes da barragem, até alagamentos em Belo Horizonte e várias outras cidades, como Betim, Contagem e Brumadinho, informa o G1.

Em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura começou a retirar de casa famílias que vivem em áreas de risco de inundação, devido à elevação do nível do Rio Paraopeba.

