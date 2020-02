Chuvas provocam caos em SP, que fica paralisada. Preços dos alimentos podem subir

As chuvas que atingem São Paulo desde a segunda-feira resultaram em alagamentos, deslizamentos de terras, desabamentos de casas, engarrafamentos gigantescos e cerca de oito mil chamados ao Corpo de Bombeiros. A Ceagesp, maior central de abastecimento de alimentos da América Latina e terceiro maior do mundo, foi alagada, causando perda de alimentos que poderá se reverter em falta de produtos nos próximos dias, com possível aumento de preços edit

247 - São Paulo entrou em colapso nesta segunda-feira (10) por causa das chuvas que caem na capital paulista e região metropolitana desde a noite de domingo.

Do total de chamados ao Corpo de Bombeiros, foram registradas 932 ocorrências de enchentes, 166 de desabamentos ou desmoronamentos e 182 de quedas de árvores. A orientação é não enfrentar as enchentes e, em caso de necessidade, acionar os Bombeiros por meio do telefone 193.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo suspendeu as aulas da segunda-feira (10) em 37 escolas, de um total de pouco mais de 5 mil unidades, em função das fortes chuvas que atingiram a capital paulista na madrugada. O conteúdo das aulas será reposto futuramente.

A secretaria informa que as consequências das chuvas serão monitoradas pelas respectivas diretorias regionais de Ensino, para a tomada das devidas providências e obras emergenciais. “Não serão realizadas atividades de avaliação, introdução de novas habilidades ou qualquer atividade relevante que venha a prejudicar aqueles que não tenham conseguido chegar às escolas", informa a Agência Brasil.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que o temporal causou prejuízos que podem ultrapassar os R$ 140 milhões.

Estabelecimentos comerciais e bancários fecharam porque funcionários não conseguiram ir trabalhar. Houve perdas de estoques em algumas lojas e outras tiveram seus negócios reduzidos por falta de clientes.

Ainda segundo a Folha, a Fecomercio (Federação do Comércio do Estado de São Paulo) estima um prejuízo de R$ 110 milhões nas vendas do comércio varejistas na região metropolitana --0,4% do faturamento total de fevereiro.

Também houve falta de abastecimento de produtos alimentícios de entrega diária.

A Ceagesp, maior central de abastecimento de alimentos da América Latina e terceiro maior do mundo, foi alagada, causando perda de alimentos que poderá se reverter em falta de produtos nos próximos dias, com possível aumento de preços.