Ciclone bomba pode causar fortes chuvas e ressaca no litoral de SP e RJ neste fim de semana; entenda o que é

Apoie o 247

ICL

247 - A região costeira do Rio de Janeiro e São Paulo pode ser afetada neste fim de semana por um ciclone extratropical intenso, popularmente conhecido como "ciclone bomba". O fenômeno pode resultar em fortes chuvas em ambos os estados e há probabilidade de ressaca e formação de ondas de até 3,5m, informa o portal UOL.

De acordo com especialistas do Climatempo e do Metsul, o ciclone passará pelo oceano, distante da costa, o que significa que os efeitos da ventania não devem inspirar muita preocupação no continente e devem se limitar à ressaca e às grandes ondas. Ainda assim, a população deve ficar atenta, principalmente no Rio de Janeiro.

O pico da ressaca acontecerá entre domingo (2) e segunda-feira (3) e afetará todo o litoral paulista. Já no Rio de Janeiro, os efeitos se concentrarão da Costa Verde à Região dos Lagos.

A frente fria relacionada ao ciclone ainda vai derrubar as temperaturas em toda a região Sul do Brasil. Apesar de não haver previsão de estragos causados pelo vendaval, é importante que a população fique atenta às recomendações das autoridades e evite locais próximos ao mar durante o período de ressaca.

O que é ciclone bomba?

Ciclone bomba é um termo popularmente utilizado para descrever um tipo de ciclone extratropical intenso que se forma a partir de uma rápida queda na pressão atmosférica, gerando ventos muito fortes e tempestades severas. Esse fenômeno é conhecido por diferentes nomes em diferentes partes do mundo, como "bombogênese" ou "ciclone explosivo".

Durante a formação de um ciclone bomba, a queda na pressão atmosférica é tão rápida e intensa que causa um forte aumento na velocidade do vento, podendo gerar ventos de até 120 km/h ou mais. Além disso, o ciclone bomba em casos extremos pode trazer chuvas torrenciais, ondas gigantes, tempestades de neve (em locais que nevam) e até mesmo tornados.

Os ciclones bombas são mais comuns em regiões de latitudes médias, como as costas leste e oeste dos Estados Unidos, o norte da Europa e o sul da América do Sul. Esses eventos climáticos, quando ocorrem muito próximos ao continente (o que não é o caso deste fim de semana), podem causar danos significativos em áreas afetadas, incluindo inundações, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e até mesmo acidentes de trânsito.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.