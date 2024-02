Ciclone deve causar tempestades no Sudeste

Apoie o 247

247 - A chuva deve continuar ao longo do fim de semana em todo o Brasil e os maiores volumes acumulados devem ser registrados no Sudeste, principalmente entre o litoral norte de São Paulo e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os temporais nessa região são consequência de um ciclone subtropical que está ganhando força em alto-mar. A porta-voz da Climatempo, Maria Clara Sassaki, explicou ao portal G1 que o ciclone ganha força nesta sexta-feira (16), mas se afasta do continente.

"Essa formação não está associada a uma frente fria. O ciclone se formou depois que uma frente fria passou pelo Sudeste e gerou uma agitação atmosférica. O que fortalece essa formação são as águas quentes do Oceano Atlântico próximo ao continente", detalha.

