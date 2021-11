Cidadania expulsa deputado Fernando Cury, quase um ano após importunação sexual contra Isa Penna

Cury ainda responde pela acusação de importunação sexual apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. Ele já é réu no processo edit

247 - A Executiva Estadual do Cidadania expulsou nesta segunda-feira (22) o deputado estadual Fernando Cury do partido, por recomendação do Conselho de Ética da legenda, por importunação sexual contra a deputada Isa Penna (PSOL).

Decisão foi tomada pelo Cidadania com 27 votos favoráveis à expulsão e apenas três contrários. Cury segue como deputado até o fim de seu mandato ou de outra decisão diferente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Cury ainda responde pela acusação de importunação sexual apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. Ele já é réu no processo, que aguarda as considerações da defesa.

No dia 21 de dezembro de 2020, câmeras do circuito interno da Alesp registraram quando Fernando Cury coloca as mãos nos seios da deputada Isa Penna, que, por estar de costas para ele, não pôde impedir.

