Cidade de São Paulo confirma transmissão comunitária da variante Delta

247 - Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (20), o secretário de Saúde da capital paulista, Edson Aparecido,confirmou hoje a transmissão comunitária da variante Delta na cidade. Há pelo menos oito casos de pacientes identificados com a mutação em São Paulo.

De acordo com o secretário, a prefeitura realizou testes na zona leste da cidade, após a identificação de um caso no início de julho. Segundo informações do UOL .

“A gente conseguiu identificar aquele adulto do sexo masculino de 45 anos. Fizemos o monitoramento de 40 pessoas que tiveram contato com ele e com a família e, ao final, pode-se confirmar a transmissão comunitária da variante Delta aqui na cidade de São Paulo”, disse.

Ainda de acordo com a reportagem, foram identificados casos nos bairros da Mooca, Belenzinho e Aricanduva, na zona leste. Na manhã desta terça, segundo o titular da pasta de Sáude, mais quatro casos foram identificados na região. Outros dois casos foram identificados na Vila Guilherme, na zona norte, e mais um caso de internação em um hospital municipal. Ao todo, são oito casos confirmados da Delta na cidade.

