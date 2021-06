Cidade de São Paulo já registra o triplo de casos de dengue do total de 2020

Até o dia 22 de junho, foram 6.408 casos da doença, comparado com 2.009 em 2020, um aumento de 219% edit

247 - Até o dia 22 de junho, a cidade de São Paulo já havia registrado três vezes mais casos de dengue que o total computado no ano passado inteiro. Até a data, foram 6.408 casos da doença, comparado com 2.009 em 2020, um aumento de 219%.

A Secretaria Municipal da Saúde atribui a alta nos casos a fatores como a sazonalidade da doença e à quantidade de pessoas suscetíveis ao tipo viral em circulação na capital paulista, informa a Folha de S.Paulo. Além disso, questões como temperatura e disponibilidade de criadouros do mosquito Aedes aegypti não têm ajudado.

“Logo após 2015, em que tivemos mais de 100 mil casos, passamos por anos com pouquíssimos casos. Isso se dá porque teve muita gente infectada, as pessoas ficaram protegidas daquele tipo viral em circulação e depois, com o tempo, há mais pessoas suscetíveis e você começa a ter aumento de casos de novo”, explica Alessandro Giangola, biólogo da Divisão de Vigilância em Zoonoses, ligada à Secretaria Municipal da Saúde.

“Apesar de ter mais casos que o ano passado, e a gente precisa ir atrás disso, para a cidade de São Paulo ainda é um número baixo”, completa.

Os distritos com maior ocorrência de dengue são Cachoeirinha (366) e Brasilândia (286). Em seguida, aparecem Cidade Tiradentes (244), Jardim São Luiz (273), Capão Redondo (201) e Cidade Líder (244).

