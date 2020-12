Cidade de São Paulo tem menor taxa de isolamento social desde março

247 - A cidade de São Paulo registrou na sexta-feira (4) 38% de isolamento social, a menor registrada desde 17 de março, quando a capital paulista também teve o mesmo percentual. Em 05 de novembro, a taxa foi de 39% - assim como nos dias 06, 12, 13 e 27 do mês. Em dezembro, todos os dias tiveram menos de 40%, de acordo com informação publicada pela CNN Brasil.

O monitoramento do isolamento social no estado paulista é feito pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (SIMI-SP), com informações de localização pelos dados do celular, que são recolhidos anonimamente.

Na última segunda-feira (30), o governador João Doria (PSDB) informou que "100% do estado de São Paulo vai voltar à fase amarela do plano SP".

De acordo com boletim do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), divulgado na última sexta-feira (4), a média diária de óbitos por coronavírus no estado subiu 25% em comparação ao valor registrado há 14 dias.

O Ministério da Saúde contabiliza 1,2 milhão de casos e 42 mil mortes provocadas pelo coronavírus. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de infectados (6,5 milhões), atrás da Índia (9,6 milhões) e dos Estados Unidos (15 milhões).

O governo brasileiro também registra o segundo maior número de mortes (176 mil), atrás dos EUA (288 mil).

O conhecimento liberta. Saiba mais