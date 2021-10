Cidade de São Paulo vai flexibilizar uso de máscaras se cenário permanecer estável, diz secretário

Apoie o 247

247 - O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirmou neste domingo (10) que o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 será flexibilizado na capital paulista se os números da pandemia permanecerem estáveis.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, encomendou estudo à secretaria para avaliar a medida. Aparecido afirmou que os resultados devem sair nos próximos dias.

“Vamos levar em conta, além dos índices de internação na cidade, a experiência que outros países tiveram no mundo. Será uma série de estudos que a gente deve concluir nos próximos dias, ao lado do fator mais importante, que é o avanço da vacinação”, disse o secretário municipal de Saúde, em entrevista à CNN Brasil. “A nossa ideia é exatamente ter números muito precisos, conseguir construir um cenário muito claro e aí, sim, com isso, avançarmos em uma medida como essa”.

De acordo com o secretário, a capital paulista tem 87% da população com o esquema vacinal completo. A previsão é de chegar a 100% da população completamente imunizada na primeira semana de novembro.

“Na capital, sempre fomos mais restritivos. Mas, se os números da pandemia continuarem estabilizados como estão hoje, nós vamos poder avançar nessas medidas”, disse Aparecido.

