Cidades amanhecem neste sábado com homenagens por Marielle Franco, dois anos após sua morte

No dia em que o assassinato da vereadora completa dois anos, diversas cidades amanheceram com atos silenciosos, como São Paulo (foto) edit

247 - Com o cancelamento das manifestações que ocorreriam neste sábado 14, data em que o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) completa dois anos, diversas cidades amanheceram com atos silenciosos, como faixas estendidas cobrando justiça pela morte, até hoje mal esclarecida.

Os protestos foram cancelados depois de recomendações de autoridades de Saúde diante do surto de coronavírus agora também no Brasil.

“Nós decidimos por cancelar os atos de rua por conta das últimas orientações para conter a pandemia do coronavírus no país, mas não nos desmobilizamos, adaptamos nossas ações fazendo o Amanhecer por Marielle, intervenções visuais na manhã deste 14 de março, em vários locais da cidade, para lembrar a memória dela. Expomos na praça do ciclista a faixa que seria usada no ato”, comentou Simone Nascimento, do Movimento Negro Unificado (MNU).

Para quem fizer o gesto, os movimentos sugerem que se registre a ação nas redes sociais com a hashtag #JustiçaPorMarielleEAnderson. Confira algumas repercussões no Twitter: