Cidades de SP que descumpriram fase vermelha serão notificadas judicialmente, diz governo estadual

O secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo, Marco Vinholi, afirmou neste domingo (27) que pelo menos 19 cidades paulistas serão notificadas judicialmente por não cumprirem a determinação do governo estadual, que colocou todos os municípios na fase vermelha da quarentena durante os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro de 2021.

"Quando o município não segue as regras determinadas pela ciência, nós notificamos o município dessa irregularidade e encaminhamos para o Ministério Público, que tem sempre tomado as medidas cabíveis quanto a isso", afirmou o dirigente em entrevista à GloboNews.

"Nós vamos trabalhar essa estratégia até o fim da pandemia, sempre conscientizando as pessoas e mobilizando os gestores, que devem zelar pela vida da população de seu território", complementou.

As cidades que não seguiram as regras foram Mogi das Cruzes e Cotia, na região metropolitana de São Paulo; nove cidades do litoral sul e da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos , São Vicente); quatro municípios do litoral norte (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e outros quatro do interior (Bauru, Catanduva, Olímpia e Socorro).

