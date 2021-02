Cidades do ABC paulista decretam toque de recolher a partir de sábado

O ABC paulista começa neste sábado (27) a cumprir as restrições à circulação de pessoas e funcionamento de serviços durante a noite. Apenas serviços essenciais poderão funcionar das 22h às 4h Cidades do ABC decretam lockdown noturno a partir de sábado. São Caetano e Ribeirão Pires não vão aderir edit

247 - Prefeitos de cinco das sete cidades do ABC decidiram não seguir a determinação do governo estadual de restringir a circulação das 23h às 5h, a partir desta sexta-feira (26) e, em substituição, criaram um lockdown noturno na região, que vai das 22h às 4h, e começará a ser implantado no próximo sábado (27).

As restrições nas cidades do ABC têm validade até o dia 7 de março, diferentemente das disposições estabelecidas pelo governo estadual que impôs restrições até 14 de março.

O lockdown noturno no ABC, apesar de ter um período mais curto, é mais restritivo do que a determinação do governo estadual, já que permite apenas a abertura de farmácias e equipamentos de saúde, além de interromper a circulação do transporte público. A proposta é que a partir das 21h todo o comércio feche as portas, informa a Folha de S.Paulo.

As decisões foram tomadas pelo Consórcio ABC, um dos cinco existentes na Grande São Paulo.

