Cinco vítimas de ataque no Espírito Santo seguem internadas em estado grave

As três pessoas que morreram no ataque, duas professoras e uma menina de 12 anos, começaram a ter os corpos velados na manhã deste sábado (26). edit

247 - Cinco pessoas — três mulheres e duas crianças — seguem internadas em estado grave na rede pública de saúde da Grande Vitória, no Espírito Santo. Elas são vítimas de atentado cometido por um adolescente de 16 anos em duas escolas de Aracruz, município do estado. Três pessoas morreram, sendo duas professoras e uma estudante, de 12.

O jovem disparou contra estudantes e professores em colégios do bairro Coqueiral, em Aracruz, no litoral norte, nessa sexta-feira (25). Três pessoas morreram na hora e outras 13 ficaram feridas. Entre elas sete receberam alta. Seis seguem no hospital, sendo cinco em estado grave, segundo informações do jornal Folha de Vitória. reproduzida no portal Metrópoles.

A Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, anunciou a compra de botões do pânico para 103 unidades de ensino da sua rede municipal, informa o jornal O Globo. A iniciativa, que ainda é considerada experimental pela Secretaria de Educação, visa prevenir ou mitigar "os efeitos de violência e invasões" nas escolas, segundo publicação no Diário Oficial do município desta segunda-feira.

De acordo com a Rede Brasil Atual, a chacina em Aracruz levou o tema para o grupo de trabalho de educação do governo de transição de Lula (PT). O professor da USP Daniel Cara encaminhou a sugestão.

“Casos de violência nas escolas explodem no Brasil. A tragédia de hoje, em Aracruz, é mais um triste episódio. É preciso desarmar a população e coibir grupos de ódio. Com urgência”, disse Cara, mais cedo, por meio de sua conta no Twitter. O especialista é um dos coordenadores da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

