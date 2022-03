Cinegrafista da Globo é atacado durante reportagem e terá que passar por cirurgia

Apoie o 247

247 - Durante o SP1 desta quinta-feira (3), Alan Severiano informou os telespectadores da Globo que dois repórteres da emissora foram agredidos na tarde de quarta (2). A ocorrência aconteceu durante uma matéria sobre a Feirinha da Madrugada, na Zona Leste de São Paulo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Um dos profissionais, Ronaldo de Souza, precisará passar por uma cirurgia em uma das mãos. "Os repórteres Renato Biasi e Ronaldo de Souza foram agredidos ontem à tarde quando gravavam uma reportagem sobre a situação da feirinha da madrugada, no Brás. Este homem, que segurava um cachorro amarrado a uma corrente, se aproximou e começou a xingar os repórteres que faziam imagens no local", começou contando o apresentador.

Segundo Severiano, os golpes contra os funcionários da emissora foram deferidos com a mesma corrente com a qual o homem puxava o animal. "Um golpe acertou a mão do repórter cinematográfico Ronaldo de Souza. Ele está bem, mas terá que fazer uma cirurgia. Não ficaram claras as motivações do agressor, cujo objetivo era impedir o trabalho da imprensa", continuou.

Ainda durante o telejornal, a Globo exibiu imagens do agressor e o âncora deixou uma mensagem de apoio às vítimas. "A TV Globo repudia com veemência a violência, se solidariza com seus profissionais, tomará as medidas legais e adverte mais uma vez que todos aqueles que agridem com declarações o trabalho da imprensa estimulam este tipo de ato. A nossa solidariedade ao Renato e ao Ronaldo", disse.

