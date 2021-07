Ciro discute com bolsonaristas: 'o cara está roubando dinheiro da vacina' (vídeo)

Agenda do Poder - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) discutiu com um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no restaurante Maison du Fondue, em Visconde de Mauá, onde passou o fim de semana. O registro do momento foi divulgado nas redes sociais. Ao sair, em pé, Ciro Gomes afirmou que Bolsonaro vai ganhar em breve uma chave de cadeia

No vídeo, Ciro aparece com a máscara no queixo, discutindo com eleitores do mandatário. Ele diz: “Vocês não cansaram de passar vergonha ainda? O cara está roubando dinheiro da vacina, roubando dinheiro da vacina, de vocês. Quem está roubando dinheiro do povo brasileiro é o Bolsonaro, o maior vagabundo que o Brasil já teve”.

