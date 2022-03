Ciro Gomes e Sergio Moro têm encontro em hotel de São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, e o ex-juiz parcial e também candidato a presidente, Sergio Moro (Podemos), tiveram um encontro inesperado no lobby de um hotel em São Paulo, relata Bela Megale, do jornal O Globo.

O hotel, localizado nos Jardins, é onde ambos costumam se hospedar. As equipes dos presidenciáveis se 'esbarram' com frequência no local, mas esta é a primeira vez que Ciro e Moro se encontram.

Os presidenciáveis fingiram não ver um ao outro, passaram reto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelas redes sociais, Ciro Gomes tem feito críticas ao ex-juiz, chamando-o de "picareta" e "inimigo do Brasil". Moro tenta não entrar no embate direto com o pedetista e mirar sua campanha no ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE