Clã Bolsonaro já teme derrota de Flávio na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro

247 - O clã Bolsonaro tem demonstrado receio com a possibilidade do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levar adiante a ideia de se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro no pleito do próximo ano. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) temem que a família acumule mais uma derrota eleitoral e perca capital político caso Flávio não consiga vencer o pleito.

De acordo com a reportagem, "ainda existe no grupo a esperança de que Jair Bolsonaro não será declarado inelegível e poderá concorrer à Presidência novamente em 2026. Uma possível derrota de Flávio, dois anos depois do pai ter perdido a reeleição para Lula, seria, na visão deles, ruim para esse plano, à medida que ela seria vista como uma nova vitória de Lula — o maior adversário de Flávio será o atual prefeito carioca, Eduardo Paes, que deverá ser apoiado pelo PT”.

A candidatura de Flávio tem sido estimulada pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Jair Bolsonaro, contudo, ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. Além de Flávio, outros integrantes da legenda também já manifestaram o desejo de disputar a prefeitura carioca.

Nesta linha estão o ex-ministro da Saúde e deputado federal Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto e o senador Carlos Portinho.

