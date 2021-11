Claudia Leitte, Doria e prefeito de SP são criticados por show com aglomeração (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - A cantora Claudia Leitte foi parar entre os assuntos mais comentados das redes, na manhã deste domingo (28), após fazer um show com seu bloco Blow Out, no estacionamento do Espaço das Américas, em São Paulo, no sábado.

A apresentação, conforme se pode ver em vários vídeos veiculados nas redes, provocou grande aglomeração, com pessoas sem nenhum distanciamento e sem máscaras de proteção.

Indignados tanto com a cantora quanto com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), internautas afirmaram que continuam sendo obrigados a usar máscaras de proteção e manter o isolamento em bares, shoppings e locais públicos, mas que, durante a apresentação, nenhum cuidado foi tomado.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Acabou a Pandemia em SP?🤔



Essa é a Turma que grita “Bozo Genocida” e que finge ter Empatia com as vítimas da Covid-19… pic.twitter.com/lDox99NAhm PUBLICIDADE November 27, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE