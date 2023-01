Cláudio Castro aceita ajuda federal para desvendar quem mandou matar Marielle

Apoie o 247

ICL

247 – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aceitou a ajuda oferecida pelo ministro Flávio Dino para que se descubra finalmente quem mandou matar a vereadora Marielle Franco, do Psol. Castro aceitou e lembrou que Marielle foi sua colega na Câmara dos Vereadores, desde 2017, e que o crime não pode ficar impune. "Sempre mantive uma relação de muito respeito com a vereadora Marielle Franco. Eu e Marielle fomos vereadores na mesma legislatura na Câmara Municipal do Rio. Sempre tivemos uma relação de muita respeito, mesmo tendo divergências de ideias, como acontecem nos debates nas casas legislativas. Sempre defendi que a resposta ao assassinato dela precisa ser dada à família e à sociedade", disse ele, ao jornal O Globo .

"Os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram presos graças à uma investigação complexa, realizada com extrema perícia e técnica pela Polícia Civil do Rio. A investigação continua em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital", acrescentou.

Castro e Dino combinaram uma reunião no Rio, onde o governador deverá apresentar ao ministro um plano das forças de segurança do estado no combate às milícias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.