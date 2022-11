Cláudio Castro cumprimenta Lula pela vitória e marca reunião de trabalho para discutir pautas econômicas do Rio

Houve um aceno de que Castro respeita o resultado das urnas e de que o Rio, onde Bolsonaro venceu com 56,53% dos votos, está “de portas abertas” para receber o presidente eleito edit

Apoie o 247

ICL

Diário do Poder - O governador Cláudio Castro telefonou nesta segunda-feira para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na conversa, de acordo com Lauro Jardim, de O Globo, Castro sinalizou que pretende trabalhar em parceria com o governo federal na administração fluminense, apesar de ter apoiado o grupo adversário na eleição.

Houve um aceno de que Castro respeita o resultado das urnas e de que o Rio, onde Bolsonaro venceu com 56,53% dos votos, está “de portas abertas” para receber Lula.

Governador e presidente eleito marcaram ainda, para as próximas semanas, um encontro em que pretendem discutir pautas econômicas do estado.

É a segunda vez que se falam desde o último domingo. No dia das eleições, diante das especulações de que estariam acontecendo blitzes da PM em rodovias e ruas da região metropolitana, Lula ligou para Cláudio Castro, que o tranquilizou garantindo que a corporação não estava realizando ações desta natureza.

Ontem também Cláudio Castro conversou ao telefone com o presidente Jair Bolsonaro, a quem manifestou solidariedade e expressou o desejo de se manter próximo politicamente.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.