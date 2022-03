Claudio Castro decide não atacar Lula na disputa para o governo do Rio

Atual governador do Rio de Janeiro avalia que antipetismo não elege mais ninguém no Brasil edit

247 – "Aliado de Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comunicou a petistas que sua campanha não será baseada em ataques a Lula e nem ao seu partido. Castro enfatizou que o foco de sua campanha será o Rio de Janeiro e o que fez na gestão atual", informa a jornalista Bela Begale , em sua coluna no Globo.

"O recado da bandeira branca já chegou a Lula. Auxiliares de Castro afirmam que a postura do governador vai na linha das pesquisas internas, que mostram que o antipetismo não fará ninguém ganhar a eleição em 2022. Os levantamentos mostram que o cidadão do Rio não quer ver o Estado ser usado como escada para Presidência da República e quer eleger alguém que vê como capaz de melhorar sua vida cotidiana. Nas agendas de Lula no Rio, nesta semana, o governador atendeu ao pedido de petistas e reforçou a segurança do Estado nas agentes do petista", aponta ainda a coluna.

