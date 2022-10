Cláudio Castro é eleito no primeiro turno no Rio de Janeiro

Governador soma 58,21% dos votos no momento em que 93,33% das urnas estão apuradas no estado edit

247 - Cláudio Castro (PL) foi eleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno, somando 58,21% dos votos no momento em que 93,33% das urnas estão apuradas no estado.

Castro, que havia sido eleito como vice na última eleição geral, já ocupava a função desde que o então governador, Wilson Witzel, sofreu impeachment em abril de 2021.

Em segundo lugar ficou Marcelo Freixo (PSB), com 27,68% dos votos na mesma altura da apuração das urnas.

